Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 14 ayrı çalışmada, il merkezi, Bandırma, Bigadiç, Edremit ve Erdek İlçelerinde 23 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 21 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 17,63 gram metamfetamin, 43,92 gram bonzai, 3,73 gram esrar, 121 adet sentetik ecza hap, 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 28 bin 270 TL nakit para ve 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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