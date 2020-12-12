Son dakika haberleri... Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberleri... Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

12.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:46
Son dakika haberleri... Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 345 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı. Firar eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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