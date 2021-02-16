Son dakika haberleri | AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi, iş adamlarına Hatay'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Hatay'ın altı ilçesinin bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5'inci bölgeye alındığını belirterek, iş adamlarını Hatay'a yatırım yapmaya davet etti.

Şanverdi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar Hatay'a hak ettiği yatırımları fazlasıyla yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini söyledi.

Bu yatırımlarla Hatay'ın her geçen gün daha da büyümeye devam ettiğini dile getiren Şanverdi, "Nakliyecilik ve tarım sektöründe öncü olan ilimiz, şimdi de sanayi alanında öncü bir il olmaya adaydır. Gerek liman şehri olmamız gerekse ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı olmamız nedeniyle sanayi alanında büyük bir gelişme potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi ve Hatay'ın sanayi alanında daha ileriye gitmesini sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın altı ilçesini bölgesel teşvik uygulamalarında 5'inci bölge ilan etmiştir." ifadesine yer verdi.

Şanverdi, Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü ilçelerinin 1 Ocak 2021 itibarıyla bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5'inci bölgeye alındığını dile getirdi.

Şanverdi, "Sanayi alanında Hatay'ın gelişmesi, sanayicinin desteklenmesi, yeni iş sahalarının oluşması, üretim çeşitliliğinin artması ve işsizliğin azaltılması için Hatay'ı çok seven, büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kararın altına imza atmıştır. Bu noktadan sonra bu imkanları fırsata çevirmek ve bunu en iyi şekilde kullanmak bizlere kalıyor. Bizler de sanayi alanında Hatay'ı bölgenin parlayan yıldızı yapacağız." diye konuştu.

Girişimci ve sanayicilere çağrıda bulunan Şanverdi, "Bölgemize yönelik yatırım hazırlıklarınızı lütfen şimdiden gerçekleştirmeye başlayın. Çünkü cazibe merkezi olacak Altınözü, Reyhanlı ve Hassa organize sanayi bölgelerimiz kısa zamanda hayata geçecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan