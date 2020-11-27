Adana'da araç hurdalığında yangın

Adana'da araç hurdalığında yangın Adana'da araç hurdalığında çıkan yangında itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken 2 otomobil tamamen yandı.

Adana'da araç hurdalığında yangın

ADANA - Adana'da araç hurdalığında çıkan yangında itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken 2 otomobil tamamen yandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan araç hurdalığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hurdalığın bekçisi otomobillerden birinin alev aldığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yanan araçtan sıçrayan alevlerle bir otomobil daha yanmaya başladı.

Bölgeye gelen itfaiye yanan 2 otomobile kısa sürede söndürdü. Araçlar tamamen yanarken itfaiyenin yaptığı incelemede herhangi bir dış müdahale olmadığını elektrik aksamından kaynaklı yangının çıktığını belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı