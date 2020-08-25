Son dakika haberleri... - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi

Son dakika habere göre - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ardından Sudan'a geldi.

25.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:34

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi

TEL AVİV - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ardından Sudan'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrailli yetkililerle görüştükten sonra Sudan'a geldi. Orta Doğu turu yapan Pompeo, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanından bu sabah Sudan'a hareket etti.

Pompeo'nun İsrail'den bindiği uçak, diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk direkt uçuş oldu. Pompeo yaptığı açıklamada, "İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşta bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pompeo'nun, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde, Sudan hükümetine Amerikan desteği ve İsrail ile Sudan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, Pompeo, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Orta Doğu turu kapsamında Sudan'dan önce İsrail'e gelmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşen Pompeo, İsrailli yetkililerle bölgesel güvenlik meseleleri, İsrail'in İran karşıtı planları ve İsrail'in ABD ile ilişkileri gibi konuları ele almıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Politika
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Halit Ergenç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:44:54. #1.14#
title