AB İçişleri Komiserine açık mektup: "Yunanistan sığınmacıları öldürüyor"
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AB İçişleri Komiserine açık mektup: "Yunanistan sığınmacıları öldürüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AB İçişleri Komiserine açık mektup: 'Yunanistan sığınmacıları öldürüyor'

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un Midilli ziyareti öncesi, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı kötü müdahaleleri ve sığınmacı kamplarındaki insanlık dışı koşullar gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un Midilli ziyareti öncesi, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı kötü müdahaleleri ve sığınmacı kamplarındaki insanlık dışı koşullar gündemdeki yerini koruyor.

Yunanistan ve Frontex'in geri itme uygulamaları ile uluslararası kamuoyunun tepkileri sonrası AP'nin açtığı soruşturma halen başlıca ihlal iddialarına açıklık getirememişken, Johansson'un gerçekleştireceği ziyaret büyük önem taşıyor. Kritik ziyaret öncesi, Yunanistan ve Frontex'e karşı detaylı analizleriyle ve eleştirileriyle bilinen "Koraki" adlı web sitesinde Yunanistan'ın sığınmacılara yaşattığı zulmü detaylandıran, "Yunanistan, AB ve diğer her ülkeden endişeli vatandaşlar" adına yazılmış bir mektup yayımlandı.

Mektupta, Komiser Johansson'un Mart 2020'de gerçekleşen ziyaretinden 21 Mart 2021 tarihine kadar geçen süreçte sığınmacı kamplarına 4.554 insanın ulaşmasına rağmen Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak 10 bin 898 kişiyi denizden ve karadan geri ittiğine yer veriliyor. Son dönemde sığınmacı kamplarına ulaşmayı başaranların "Covid-19 testi yaptırma" bahanesi ile kamplardan şiddete maruz kalarak zorla tahliye edilmesi, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından can sallarıyla açık denize itilmesi olaylarının AİHM'ne taşındığına değiniliyor. 19 Mart 2021'de, Yunanistan Sahil Güvenliğince elleri plastik kelepçeyle bağlanarak zorla bindirildikleri can sallarıyla açık denize itilen 7 sığınmacıdan 3'ünün Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, 3'ünün öldüğü, 1'inin ise halen kayıp olduğu belirtiliyor.

Bir önceki ziyaretinde Yunanistan'a "sığınma hakkını tanımaları" çağrısı yapan, hükümeti "sığınmacıları dövemezsiniz" sözleriyle eleştiren Johansson'a sözleri hatırlatılarak, kendisinden ve AB'den uluslararası hukuku desteklemeleri ve bu "iğrenç uygulamaya" bir son vermeleri talep ediliyor.

Sığınmacı kamplarının kapasitelerinin dört katını aşmalarına rağmen Yunanistan tarafından yeni bir alan açılmamasına, mevcut kampların en az dört defa sel suları altında kaldığına, insanların aylarca elektrik ve sıcak sudan yoksun bırakıldığına ve eski bir askeri alana kurulu olan bir çadır kentte patlamamış birçok mühimmat olduğuna dikkat çekiliyor. "Ortaçağ'dan kalma kabusa" benzetilen bu koşullar altında insan ölümlerinin arttığına işaret edilerek, Johansson'dan "insanlık dışı, yasa dışı ve ahlak dışı" uygulamaları sonlandırması isteniyor.

Kampları kapatma girişimlerinin ve geri itmelerin önlenmesi ile Yunanistan'ın sınırları içinde şu an boş duran 500 bin binanın sığınmacılar için kullanılmasına izin verilmesi çağrısı yapılıyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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