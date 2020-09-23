Son dakika haberi... Van'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika habere göre Van'da toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Van'da toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu taşıma sınırına, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, otobüs ve minibüsler ile duraklarda denetim yaptı, sürücü ve yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Beşyol Meydanı, İskele, Kale ve Edremit minibüs duraklarında gerçekleşen denetimde, sürücü ve yolcuların gerekli tedbirleri alıp almadığına bakılarak, kurallara uymaları istendi.

Özvan, yaptığı açıklamada, denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini söyledi.

Tedbirlere sıkıca uyulduğu takdirde koronavirüsle mücadelenin başarılı olacağını belirten Özvan, "Dünya genelinde yaşanan koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçları da diğer sektörler gibi olumsuz etkileniyor. Kötü süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan