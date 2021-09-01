Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
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Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Savunma Bakanı Andrii Taran'ı Pentagon'da ağırlarken, Rusya'yı "Kırım'daki işgaline son vermeye ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları durdurmaya" çağırdı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Savunma Bakanı Andrii Taran'ı Pentagon'da ağırlarken, Rusya'yı "Kırım'daki işgaline son vermeye ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları durdurmaya" çağırdı.

Washington'da ziyarette bulunan Zelenski ve Bakan Taran, Pentagon'da Bakan Austin ve üst düzey savunma yetkilileri ile bir araya geldi.

Austin, meslektaşı Taran ile ABD-Ukrayna Stratejik Savunma İlişkileri Çerçeve Mutabakatını imzalayarak Ukrayna ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.

Bakan Austin, "Mutabakatın, iş birliğimizi geliştirmesini ve ikili güvenlik iş birliğimizin Ukrayna'nın Rusya saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmaya devam etmesini sağlamak; Ukrayna'nın NATO üyelik hedeflerini destekleyecek savunma ve savunma sanayi reformlarını uygulamak ve Karadeniz'in güvenliği, siber ve istihbarat paylaşımı alanlarına iş birliğimizi derinleştirmek gibi ortak önceliklerimizi ilerletecektir." dedi.

Austin ayrıca Taran ile bir Araştırma, Geliştirme, Test ve Değerlendirme anlaşması imzalayacaklarını dile getirerek, "ABD, ülkelerinin toprak bütünlüğünü koruyabilmeleri, sınırlarını güvence altına alabilmeleri ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini geliştirebilmeleri için Ukrayna güçlerini desteklemek üzere 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu." değerlendirmesinde bulundu.

Tercüman aracılığıyla konuşan Zelenski ise Kabil'de öldürülen 13 ABD askeri için taziyelerini sundu.

Ukrayna birliklerinin tahliye çabaları sırasında ABD birliklerine yardım ettiğini ve yüzlerce ve binlerce canın kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirten Zelenski, "Özellikle 8 yıldır üst üste Rusya ile savaşta doğu Ukrayna'daki askerlerimizin hayatını kaybettiğimizi göz önünde bulundurarak kaybınızı iyi anlıyoruz." dedi.

Zelenski yarın Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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