Son dakika haberi: Tivibu'da gişe rekortmeni filmler izleyicilerle buluşacak
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Son dakika haberi: Tivibu'da gişe rekortmeni filmler izleyicilerle buluşacak

Bir son dakika haberine göre Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun sinema kanallarında, "Seç İzle" ve "Kırmızı Halı" klasörlerinde haziran ayı boyunca farklı türlerde önemli yapımlar izleyicilerle buluşuyor.

Son dakika haberi: Tivibu'da gişe rekortmeni filmler izleyicilerle buluşacak
08.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:01

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun sinema kanallarında, "Seç İzle" ve "Kırmızı Halı" klasörlerinde haziran ayı boyunca farklı türlerde önemli yapımlar izleyicilerle buluşuyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu, gişe rekortmeni yapımları haziran ayında izleyicilerine sunmaya devam ediyor.

Tüm içeriklere Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişilebiliyor.

"Kırmızı Halı" kuşağı

Açıklamaya göre, son dönem yapımların yer aldığı Tivibu'nun "Kırmızı Halı" klasöründe yayınlanan filmler, izleyicinin beğenisini kazanan yapımlardan oluşuyor. 28 Haziran'da platforma yüklenecek olan "Shaft" filminde John Shaft, oğlunun en yakın arkadaşını öldürenlerin peşine düşünce Harlem'in tekinsiz sokaklarında kovalamaca başlıyor.

Ben Affleck'in başrolünde oynadığı "Dönüş Yolu'nda (The Way Back)", eşini kaybeden ve bağımlılıkla mücadele eden eski bir basketbol yıldızının mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yapma öyküsü anlatılıyor.

Filmi anında izleme seçeneği

Tivibu'nun "Seç İzle" klasöründeki filmler anında izlenebiliyor.

Klasörde yer alan "Overlord Operasyonu'nda (Overlord)", 2. Dünya Savaşı yıllarında bir grup müttefik askeri, düşman hattına sızıyor. Ancak Nazilerin işgal ettiği köyde zombiler ortaya çıkınca aksiyon başlıyor.

27 Haziran'da platforma yüklenecek "Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı'nda (Asterix: The Secret Of The Magic Potion)" Büyüfix, sihirli iksirin formülünü paylaşacağı büyücüyü seçmek isteyince Asterix ve Oburix'le beraber yola koyuluyor.

Ayrıca haziran ayında "Bir Kadın Zaferi (The Conductor)", "Kayıp Aranıyor (Searching)", "Cesur Araba (Wheely)", "Kan Bağı (Blood Father)", "Yakalandın (Tag)" ve "Arif v 216" filmleri de izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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