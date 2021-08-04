Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı