Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den önemli açıklamalar

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.