Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den önemli açıklamalar
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.

"Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü'
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