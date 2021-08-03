Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den önemli açıklamalar
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.
"Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı