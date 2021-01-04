Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

04.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:49
Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11...

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, kayalıklar arasında gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:48:36. #1.15#
title