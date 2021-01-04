Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika gündem haberi: Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11...
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, kayalıklar arasında gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık