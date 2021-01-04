Son dakika haberi | Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11...