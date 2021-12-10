Son dakika haberi: Şehitler için tören
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması Şehitler için dua edilmesi Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan...
HAKKARİ (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugayı
Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi
Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması
Şehitler için Dua edilmesi
Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması
HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.