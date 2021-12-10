Son dakika haberi: Şehitler için tören - Haberler
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Son dakika haberi: Şehitler için tören

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması Şehitler için dua edilmesi Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan...

HAKKARİ (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugayı

Şehitlerin naaşlarının araçlarla getirilmesi

Şehitlerin naaşlarının katafalka koyulması

Şehitler için Dua edilmesi

Şehitlerin naaşlarının ambulanslara koyulması

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında memleketlerine uğurlama töreni düzenlendi.

Son dakika haberi: Şehitler için tören

Son dakika haberi: Şehitler için tören

Son dakika haberi: Şehitler için tören

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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