Son dakika haberi! Sapanca'da 'hatalı sollama' kazası:  4 yaralı
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Son dakika haberi! Sapanca'da 'hatalı sollama' kazası:  4 yaralı

Son dakika haberi! Sapanca'da 'hatalı sollama' kazası:  4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı yolcu otobüsünün öndeki yolcu otobüsüne çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı yolcu otobüsünün öndeki yolcu otobüsüne çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Sapanca ilçesi geçişi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden S.A.'nın kullandığı 41 EF 731 plakalı yolcu otobüsü, hatalı sollama nedeniyle A.Ö. yönetimindeki 61 ES 5666 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüslerde yolcu olarak bulunan 4 kişi, hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüslerde bulunan diğer yolcular da kaza yerine getirilen başka otobüslerle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Sapanca'da 'hatalı sollama' kazası:  4 yaralı
Son dakika haberi! Sapanca'da 'hatalı sollama' kazası:  4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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