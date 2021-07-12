Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon
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Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon

Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Karayazi ilçesinde jandarma, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için operasyon düzenledi. Şafak vakti evlerine yapılan baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından Erzurum Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon
Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon
Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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