Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Karayazi ilçesinde jandarma, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için operasyon düzenledi. Şafak vakti evlerine yapılan baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından Erzurum Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı