Son dakika haberi! PFDK Kararları açıklandı

Göztepeli futbolcu Beykan Şimşek ile Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı

İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Beykan Şimşek ile Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

6- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.'nın, 19.09.2021 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, TFF onayı olmayan forma setleriyle müsabakaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri