Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

19.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:15
Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberi... Avcılar Hadımköy arasında çalışan halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi krizi geçiren kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

Avcılar Hadımköy arasında çalışan halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi krizi geçiren kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Avcılar Hadımköy arasında çalışan bir otobüs içerisinde yaşandı. Otobüs içerisinde Esenyurt mevki'inde yolcu kadın aniden fenalaşarak koltuktan düştü. Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Sürücü olaydan hemen sonra üstlerine telefonla bilgi vererek güzergahın dışına çıktı. Epilepsi krizi geçirdiği söylenilen kadın, otobüsle Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürüldü.

Kadını ayıltmaya çalıştılar

Vatandaşlar kendinden geçen kadını ayıltmak için uzun süre uğraştı. Otobüs içerisinde yaşanan panik anları araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının bir anda fenalaşarak yere düşmesi ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:17:48. #1.15#
title