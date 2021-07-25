Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...

Son dakika haberlerine göre MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.