Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
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Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...

Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz... - Haberler
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