Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Son Dakika: Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavları ve öğrencilerin bursluluk sınavları ileri bir tarihe ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu