Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
23.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:04
Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 482 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 482 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 556 bin 216 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 644 kişi artarak 60 bin 254'e ulaştı.
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Kaynak: DHA