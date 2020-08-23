Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 644 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 482 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 482 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 556 bin 216 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 644 kişi artarak 60 bin 254'e ulaştı.

Kaynak: DHA