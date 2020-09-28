MSB: "2 PKK'lı terörist teslim oldu"
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MSB: "2 PKK'lı terörist teslim oldu"

28.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:50
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek, biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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