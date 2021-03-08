Son dakika haberi! Malezya'da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime yeniden başladı

Son dakika haberler: KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mart 2020'den bu yana yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ilkokul öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaptı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mart 2020'den bu yana yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ilkokul öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaptı.

Ülke genelinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine salgın tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında 3. ve 6. sınıf öğrencileri okullarına gitmeye başladı.

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı okul binalarında öğrencilere sosyal mesafe ve maske takma kuralları anlatıldı.

Malezya'da okul öncesi yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlamış, 1,1 milyon okul öncesi öğrencisi ders başı yapmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart 2020'den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim programları başlamıştı.

Şimdiye kadar 313 bin 460 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle 1169 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız