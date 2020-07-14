Son dakika haberi! Malatya'da 15 Temmuz etkinliği Son dakika haberi: 15 Temmuz 206 yılında FETÖ'nün gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin 4'üncü yılında Malatya'da da çeşitli etkinlikler yapılıyor.

15 Temmuz 206 yılında FETÖ'nün gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin 4'üncü yılında Malatya'da da çeşitli etkinlikler yapılıyor. 2 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde 15 Temmuz Meydanında, anı defteri ve fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Millet Meydanında "15 Temmuz anı defteri" standı kuruldu. Hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların 15 Temmuzla ilgili duygu, düşünce ve anılarını yazmaları için açılan anı defterine Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da duygu ve düşüncelerini yazdı. Vali Aydın Baruş 4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline saldırdığını ancak, Türk milletinin bu saldırıyı engelleyerek dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

15 Temmuz Anı Defterini imzalayan Vali Baruş, şunları söyledi:

"Hafızalarımızda kara bir leke olarak kıyamete kadar silinmeyecek olan 15 Temmuz 2016 tarihinde, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli üniformasıyla kendilerini gizleyen FETÖ/PDY Terör Örgütü mensubu hainler, Sayın Cumhurbaşkanımızın mümtaz şahsını, Türk Milletinin iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbalini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsüne girişmiştir. Atlantik ötesinden düğmesine basılan bu ihanet organizasyonu çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve emniyet teşkilatımıza ait merkezler uçak ve helikopterlerle bombalanmış, çeşitli kamu hizmet binalarını işgale yeltenilmiş, bu hain girişime dur demek için meydanlara koşan aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ağır silahlarla ateş açılmıştır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kutsal üniforması ardına gizlenen hainlerin kalkışması azim, kararlılık ve cesaretle sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizin gözü pek mücadelesi ve şüphesiz Kahraman Milletimizin topyekün mukavemeti neticesinde bastırılmış, karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi kirli emellerini gerçekleştirmeye muvaffak olamamıştır. İstiklal ve istikbalimizi hedef alan bu alçakça girişim, elinde bayrağıyla yedisinden yetmişine, gencinden yaşlısına, bir beden bir baş olarak tanklara, bombalara, kurşunlara kendini siper eden Yüce Türk Milleti'nin karşısında hezimete uğramış ve Kahraman Milletimiz bu onurlu duruşuyla adeta tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türk milletinin 15 Temmuz'da adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı vererek tüm dünyaya örnek olduğunu kaydederek "Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'u yaşatmasın" diye konuştu.

Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı Karma Resim, Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı.

15 Temmuz Anı Defteri imza ve Karma Resim, Fotoğraf Sergisi törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Özlem Altuntaş, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA