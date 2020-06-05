Son dakika haberi... Kıbrıs gazisi Yahya Erol son yolculuğuna uğurlandı Son dakika güncel haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yahya Erol toprağa verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yahya Erol toprağa verildi.

Bayramiç'e bağlı Üzümlü köyünde yaşayan Erol için Çarşı Camisinde tören düzenlendi.

Yahya Erol'un cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA