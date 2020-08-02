Son dakika haberi | "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mine Koşan ve Serkan Kaya izleyiciyle buluştu Gelen son dakika haberlerine göre İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mine Koşan ve Serkan Kaya müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mine Koşan ve Serkan Kaya müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde ilk olarak Mine Koşan sahne aldı. Koşan, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Mine Koşan'dan sonra sahne alan Serkan Kaya ise "Konserlerle bizleri sizlerle, sizleri de bizlerle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ekran başında bizleri izleyen bütün dostlara da sevgilerimi selamlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA