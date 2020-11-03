Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU

03.11.2020 07:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 07:56
Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 103'ü İstanbul'da toplamda 111 adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon yapılan şüphelilerin 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.  

Operasyon kapsamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 10 katlı apartmandaki bir daireye baskın yapıldı. Adrese giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Adreste bulunan ve çete lideri olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Fatih'te bir işyerine baskın yapan polis arama yaparken bazı evraklara el koydu.  Burada 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Türkiye'deki yabancılara sıra ve randevu vermeden para karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız Kazanç elde ettikleri belirlendi.

- Istanbul

Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU
Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU
Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU
Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU
Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

İlgili Haberler

(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
(Ek bilgi ve görüntülerle) MESUT YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Mardin ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Mardin ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: AFAD: Depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Gökhan Alkan Şevket Çoruh
Spor Babel Falcao Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! (Ek Bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 07:59:43. #1.14#
title