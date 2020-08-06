Son dakika haberi... Hatay'da camiden vantilatör çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camiden vantilatör çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
06.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:27
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camiden vantilatör çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Marangozlar Camisi'nden vantilatör çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledikleri İ.Ö'yü gözaltına aldı.
Öte yandan, İ.Ö'ün farklı tarihlerde otomobilden akü, ilkokuldan musluk, iş yerinden cep telefonu ve cüzdan hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiğinin tespit edildiği öğrenildi.
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Kaynak: AA