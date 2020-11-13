Son dakika haberi: Hamas lideri Heniyye, Filistinli tutukluların ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
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Son dakika haberi: Hamas lideri Heniyye, Filistinli tutukluların ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

13.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 03:58
Son dakika haberi: Hamas lideri Heniyye, Filistinli tutukluların ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Son dakika haber... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinli tutukluların ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinli tutukluların ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, İsrail hapishanesinde 10 Kasım'da hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vair'in babası Necib Emin Ebu Vair ile telefonda görüştü.

Heniyye, görüşmede Vair'in babasına, oğlunun kanının heder olmayacağını ifade etti.

"Tutukların ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu" belirten Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, Hamas'ın öncelikleri arasında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, kanser hastası olan Ebu Vair'in "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kuveyt'te 1974 yılında doğan ve Cenin kentine bağlı Kubbatiye kasabasında yaşayan Ebu Vair, 2003 yılında tutuklanmış ve işgale direnmekten altı kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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