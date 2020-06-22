Son dakika haberi | Giresun Valisi Ünlü'den Doğankent ziyareti Son dakika güncel haberi: Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ünlü, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Rüşan Özden ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Vali Ünlü, gazi Yavuz Gündoğdu'yu da evinde ziyaret etti.

Gündoğdu ile bir süre sohbet eden Ünlü, kendisinin istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA