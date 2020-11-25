Son dakika haberi... Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" iddiasıyla farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, dipçiksiz yarı otomatik tüfek, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal