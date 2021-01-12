Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

12.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:22
Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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