Son dakika haberi: Erzincan'daki kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Erzincan'daki kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Erzincan'daki kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da, 9 gün önce çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan'da, 9 gün önce çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kentte 2 Temmuz'da, sebze ve meyve halinde çıkan kavgada ağır yaralanan Fatih Mercan, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Ameliyatının ardından tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Mercan, yapılan müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentteki sebze ve meyve halinde, 2 Temmuz'da birlikte oturdukları sırada Ş.G, S.G, K.D. ile Fatih Mercan arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada darbedildiği öne sürülen ve ağır yaralanan Mercan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan Ş.G, S.G. ve K.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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