Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,66 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,66 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070803 1,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,550379 1,75 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,926268 1,66 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009474 1,61 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,962307 1,40 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078227 1,32 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,929431 1,31 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039987 1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,652955 1,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034672 1,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA