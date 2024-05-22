22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV
22 Mayıs 2024 tarihinde televizyonlarda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV gibi kanalların yayın akışı belirlendi. Bu akşam hangi dizilerin izleyicisiyle buluşacağı haberimizde.
22 Mayıs 2024 Çarşamba gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15mİnci Taneleri
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:45 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.20 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 06.50 Balkan Ninnisi
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.35 Gönül Dağı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"
- 22.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 01.30 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"
- 03.15 Gönül Dağı
- 05.35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:30 Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Aykut Enişte
- 22:30 Aykut Enişte
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
NOW YAYIN AKIŞI
- 07.45 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.00 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yabani
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Ah Leyla Vah Kerem
- 00.30 Şahane Hayatım
- 03.00 Tetikçinin Oğlu
- 05.00 Kefaret
- 06.00 Bay Yanlış