22 Mayıs 2024 Çarşamba gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15mİnci Taneleri

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Bodrum Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06.50 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

22.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.30 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

03.15 Gönül Dağı

05.35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:00 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:30 Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

NOW YAYIN AKIŞI