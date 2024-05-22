Üye Girişi
Haberler

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. İl içi yer değiştirme taleplerinde bulunan öğretmenler, 40 eğitim kurumu tercih edebiliyordu. MEB atama sonuç ekranına yoğun ilgi var. İl içi yer değiştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?

MEB öğretmenlerin il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman belli olacağı ve öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden 17 Mayıs'a kadar alındı. İl içi atama takvimi ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında online olarak kabul etti. Atama sonuçları ise 22 Mayıs'ta MEB'in resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Listelerin ilgili valilikler tarafından sisteme girilmesi ve atama kararnamelerinin oluşturulması işlemleri 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 14 Haziran 2024 itibarıyla başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

 En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

Bakmadan Geçme

22 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title