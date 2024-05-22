MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur?

MEB öğretmenlerin il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman belli olacağı ve öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden 17 Mayıs'a kadar alındı. İl içi atama takvimi ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında online olarak kabul etti. Atama sonuçları ise 22 Mayıs'ta MEB'in resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Listelerin ilgili valilikler tarafından sisteme girilmesi ve atama kararnamelerinin oluşturulması işlemleri 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 14 Haziran 2024 itibarıyla başlayacak.

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