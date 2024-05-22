Kandilli Rasathanesi ve Afad, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri düzenli olarak listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede veya yakınında deprem olup olmadığını merak ettiklerinde, bu listelere göz atarak son depremlerin nerede, kaç şiddetinde olduğunu öğrenebiliyorlar. SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/ Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.