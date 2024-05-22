Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika gelişmesine göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi bir deprem açıklaması yaptı. 22 Mayıs 2024'te büyük bir deprem bildirilmedi, ancak daha küçük ölçekli depremler yaşandı. SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afad, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri düzenli olarak listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede veya yakınında deprem olup olmadığını merak ettiklerinde, bu listelere göz atarak son depremlerin nerede, kaç şiddetinde olduğunu öğrenebiliyorlar. SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/ Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli AFAD Doğal Afetler Gündem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

 En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

Bakmadan Geçme

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title