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Son dakika haberi: DG Sivasspor -Denizlispor maçından notlar

Son dakika spor haberi: DG Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u ağırladığı maça farklı bir kadroyla çıktı.

Son dakika haberi: DG Sivasspor -Denizlispor maçından notlar
15.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:20

DG Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u ağırladığı maça farklı bir kadroyla çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede Mamadou Samassa'ya görev verirken, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Barış Yardımcı'dan oluşturdu. Orta sahada Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy ile Claudemir'i oynatan Çalımbay, önlerinde ise Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare'yi sahaya sürdü.

Kartonetler tribünleri süsledi

Denizlispor karşısında taraftarından yoksun olan DG Sivasspor, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlattığı ve 2 yıldır devam eden 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları ilçe ve köylerden getirilerek stada alınıyordu. Korona virüs salgını dolayısıyla stada seyirci alınmaması nedeniyle minik Yiğidolar fotoğraflarıyla stadyumdaki yerlerini aldı.

Pankartlar asıldı

Tribünlerde "Futbolu Çok Özelik", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Vazgeçersen Kaybedersin", "Gelecek Bize, Sağlımız Size Emanet" şeklinde pankartlar asıldı.

Görevliler ateş ölçülerek stada alındı

Sivasspor-Denizlispor karşılaşması öncesinde maçta görev yapacak görevliler stadyuma ateş ölçümü yapılarak alındı. Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine de stada girerken ateş ölçümü yapıldı. Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

Basın tribününde sosyal mesafeye dikkat edildi

Sivasspor-Denizlispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti. Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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