Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş