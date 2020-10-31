Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum" -"Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk.