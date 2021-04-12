Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.
Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya'da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya