Son dakika haberi... Canik'in korona savaşçıları: "Biz sizin için varız"
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Son dakika haberi... Canik'in korona savaşçıları: "Biz sizin için varız"

12.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:45
Son dakika haberi... Canik'in korona savaşçıları:

Son dakika haberler: Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi personelleri, son vaka görülene kadar Canik halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz sizin için varız" dedi.

Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi personelleri, son vaka görülene kadar Canik halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz sizin için varız" dedi. Başkan Sandıkçı, zor zamanların ancak birlik olduğunda atlatılabileceğini söyledi.

Zor zaman büyük mücadele

Her zor sürecin kendi kahramanlarını oluşturduğunu ifade Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çok zor bir zaman dilimi yaşıyoruz. Yaklaşık bir yıldır amansız bir mücadele devam ediyor ve öyle anlaşılıyor ki bir müddet daha devam edecek. Ancak şunu gördük ki, her zor süreç kendi kahramanlarını da oluşturuyor. Bu anlamda başta sağlıkçılarımıza, top yekun mücadelesini sürdüren devletin bütün kademelerine, kendini ve ailesini korumak için yaşamından, hayatından, işinden, sevdiklerinden mahrum kalan bütün vatandaşlarımızın her biri kahramandır. Aşının aktif olarak hayatımıza girmiş olması bizi şimdi daha dirençli hale getirecektir. Buna rağmen eğer dikkatli olmaz isek aşının olumlu sonuçlarını görene kadar çok can yanacaktır" dedi.

Mesai gözetmeksizin çalıştılar

İlk vaka görüldüğünden bu güne aralıksız sahada olan bütün ekip arkadaşlarının büyük bir teşekkürü hak ettiğini söyleyen Sandıkçı, "Yürekli mesai arkadaşlarıma bütün kamuoyunun önünde teşekkür etmek isterim. Çünkü onlar hiç şikayet etmeden, halka hizmet hakka hizmettir anlayışının en güzel örneklerini sergilediler ve sergilemeye devam ediyorlar. Vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyorlar. Pandemi ile mücadele örnek oldular. Halkımızın sağlığı, hayatı bizim için çok değerli. Zor zamanlar da tek başına değil, hep birlikte ayağa dikilmektir önemli olan. Biz Canik'te bunu başardık. Halkımız yalnız olmadığını artık çok iyi biliyor. Bu illetten kurtulmamız ancak tedbirlere uyarak mümkün olacak" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haberi... Canik'in korona savaşçıları: 'Biz sizin için varız'
Son dakika haberi... Canik'in korona savaşçıları: 'Biz sizin için varız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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