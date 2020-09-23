Son dakika haberi! Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da uzun süredir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

Bulgaristan'da uzun süredir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı. Başkent Sofya'daki yeni hükümet binası önünde toplanan göstericiler protestolarını sürdürdü. Gösteriye katılan onlarca kişi Bulgaristan bayrakları taşıdı. Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov