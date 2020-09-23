Son dakika haberi! Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
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Son dakika haberi! Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da uzun süredir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

23.09.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:22

Bulgaristan'da uzun süredir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı. Başkent Sofya'daki yeni hükümet binası önünde toplanan göstericiler protestolarını sürdürdü. Gösteriye katılan onlarca kişi Bulgaristan bayrakları taşıdı.

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Son dakika haberi! Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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