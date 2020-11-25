Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Son dakika haber: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"