Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"
25.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:42
Son dakika haber: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"
Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü