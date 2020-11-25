Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"
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Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

25.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:42
Son dakika haberi: Bakan Koca:

Son dakika haber: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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