Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ hakkında görüştü.
19.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:02
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ hakkında görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ hakkında görüştü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı