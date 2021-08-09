Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
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Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu

Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADANA'da bir apartmanın 13'üncü katında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

ADANA'da bir apartmanın 13'üncü katında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında Hayriye Köseoğlu (56) ile çocukları Buğra (18) ve Buse (16), alevlerin sardığı daireden kaçarak kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 13'üncü katındaki dairede saat 15.00'te yangın çıktı. İddiaya göre, evde oturdukları sırada klimayı çalıştıran Hayriye Köseoğlu, bir patlama sesi duydu. Klimanın balkondaki ünitesinden çıkan alevler, perdelere sıçradı. Hayriye Köseoğlu ile çocukları Buğra ve Buse, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine Köseoğlu ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirip panikle apartman bahçesine indi. Evin pencere ve balkonundan çıkan alevler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bölgeye 3 yangın söndürme aracı ve bir tankerle gelen itfaiye ekipleri, hortumları birleştirerek vinçle daireye ulaştı. Yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.Apartmana gelen sağlık görevlileri, yangın sonrası şoka giren Hayriye Köseoğlu'nu ambulansa götürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Apartmanın 13'üncü katında yangın; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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