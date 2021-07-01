Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANKARA'da bombalı eylem hazırlığındayken polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da bombalı eylem hazırlığındayken polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla yurda girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edilen 2 araç içerisinde 10 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.H.C.'nin üzerinde bombalı düzeneklere bağlanmak üzere hazır hale getirilmiş cep telefonu ele geçirildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile soruşturma derinleştirildi. Ele geçen dijital materyallerin incelenmesi üzerine H.H.C. ile birlikte M.S. ve A.S.'nin de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içinde eğitim aldıkları, örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi. M.S. ve A.S. isimli şüpheliler de polisin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Devam eden incelemelerde ayrıca Suriye'de hazırlanmış patlayıcı madde fotoğrafları ortaya çıktı.

BOMBALI EYLEM İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİGözaltına alınan şüphelilerin sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan sorgu sonucunda, H.H.C.'nin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için girdiği ve daha önce 7 ay M.S. ile birlikte Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çalışmalar derinleştirildikçe; şüphelilerin terör örgütü için Suriye'de faaliyet gösterdikleri, ideolojik ve silahlı eğitim aldıkları, örgüt için tünel kazdıkları ve H.H.C'nin bomba eğitimi verildikten sonra para teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

12 şüpheli, terör örgütü adına bombalı eyleme teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.H.C., M.S. ve A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ülkeye kaçak olarak giren diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.


Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Ankara'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:24:05. #1.15#

title