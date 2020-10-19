Son dakika haberi... AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, pamuk üreticileriyle bir araya geldi
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Son dakika haberi... AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, pamuk üreticileriyle bir araya geldi

19.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:52
Son dakika haberi... AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, pamuk üreticileriyle bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre AK Parti Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yavuz, Tariş Pamuk Kooperatifini ziyaret ederek pamuk üreticileriyle görüştü.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yavuz, Tariş Pamuk Kooperatifini ziyaret ederek pamuk üreticileriyle görüştü.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, kütlü pamukta primin yüzde 37,7 artırılarak kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Kararın hayırlı olmasını dileyen Yavuz, kendisine teşekkür eden üreticilere şöyle seslendi:

"Bu sadece benim desteğimle olan bir şey değil. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın üretime, üreticiye, tarıma baktığı açıdan geçiyor. Akabinde Tarım ve Orman Bakanımızın bu konudaki hassasiyetinden geçiyor. Biz sadece doğru zamanda doğru bir şekilde anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu konu ile ilgili bakanlıklar da bize bu desteği verdi. Diğer Aydın milletvekilimizin desteklerini de unutmamamız gerekir. Hep birlikte el ele vererek çiftçimizin yüzü güldü. Sevincimiz sonsuz."

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak bu konudaki girişimleri dolayısıyla Yavuz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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