Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 günlük Orta Doğu turuna çıktı
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Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 günlük Orta Doğu turuna çıktı

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 günlük Orta Doğu turuna çıktı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24-27 Mayıs tarihleri arasında Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret ederek, İsrail-Filistin meselesine ilişkin temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24-27 Mayıs tarihleri arasında Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret ederek, İsrail-Filistin meselesine ilişkin temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine Blinken'ın bugün çıktığı Orta Doğu turu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bugün gezisine başlayan Blinken'ın ilk durağı Kudüs olacak ve görüşeceği ilk isimler de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer olacak.

Daha sonra Ramallah'a geçecek Blinken, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Blinken, Ramallah'tan Kahire'ye gidecek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşecek.

Blinken'ın son durağı Amman olacak ve burada Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile konuşacak.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Blinken'ın Orta Doğu turuna çıkmasını kendisinin istediğini ve Blinken'ın İsrail'e ABD'nin sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade edeceğini belirtti.

Filistin'in ihtiyaçlarının yeniden ele alınacağını belirten Biden, görüşmelerde Hamas'ın değil Filistin halkının yararlanacağı şekilde Gazze'nin yeniden inşası konusunun da görüşüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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