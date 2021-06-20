Son dakika haber! Sisi, Malezya Dışişleri Bakanı Hüseyin ile yatırım ve ekonomik ilişkileri değerlendirdi

Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ikili ilişkiler, iki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticaret gibi konuların değerlendirildiği aktarıldı.

Görüşmede terörle mücadele, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerin de ele alındığı belirtilen açıklamada, Sisi'nin, ülkesinin Malezya ile uluslararası arenada artan iş birliğini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Açıklamada Sisi'nin, Malezya ile karşılıklı yatırım, ticaret ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ikili iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi yönündeki isteğini de dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Malezyalı Bakan Hüseyin'in de ülkesinin Mısır ile ikili iş birliğinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.

Sisi ile Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, son olarak 17 Haziran'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri ele almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat