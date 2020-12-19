Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
19.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:08
Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine A.K'yi takibe aldı.
Samsun Şehirlerarası Otogarı'na gelen A.K'nin üst aramasında 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız